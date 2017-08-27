Черчесов - о смысле игры с "Динамо" и вызове Селихова и Швеца

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии сбора национальной команды рассказал, в чем смысл контрольной игры с "Динамо" и объяснил довызов Антона Швеца и Александра Селихова.

– В чем смысл игры с "Динамо"? Смысл в том, что любой сбор должен заканчиваться определенным тестом, – отметил Черчесов в эфире программы "После футбола". – Тестирование будет на сборах. Мы должны проверить на сборе новых игроков: насколько у них хорошая физическая база, и над чем мы можем работать. Когда сборы проходят, то нужна игра, чтобы был определенный выхлоп.

– Был опрос, с кем играть сборной?

– Нет. Первая идея была сыграть с "Динамо". С Калитвинцевым переговорил. Клуб поддержал. Мы с удовольствием сыграем. Это и с точки зрения логистики правильно, если мы тренируемся в Новогорске. По себе знаю, что когда мы там работали, то делали контрольные матчи в это время. Ничего не поменялось, поэтому они с удовольствием откликнулись.

– Почему было не сыграть двумя составами сборной, если не нашлось международного спарринга?

– Двумя составами мы сыграть не можем. Потому что первый состав – это условно тот, который играл на Кубке конфедераций. Мы не можем их собрать, если нет топ-игры, например, с Францией или Бразилией. Вы же видите… Мы смотрели матчи ЦСКА и "Зенита", когда после сложных еврокубковых матчей команды неудачно играют в чемпионате. Идем ли мы навстречу клубам перед еврокубками, чтобы не перегружать игроков? Клубы нас об этом не просили. Однако я был клубным тренером и знаю, что к чему.

У сборной должен быть соответствующий мотивационный тон, однако без топ-игры это сложно. Мы назначили день игры, чтобы футболисты смогли вернуться в клубы за несколько дней до своих игр.

- Объясните вызов Селихова и Швеца.

Мы вызвали Селихова, потому что Лунев завтра должен быть в Риме. Надо посмотреть его колено. У него уже 10 дней есть проблема. Вчера-позавчера говорили на это счет, в том числе и с Сарсанией. Это совместное с клубом решение. 28-го или 29-го он вернется. Мы опять же посмотрим, что с коленом. Поэтому вызвали Селихова, чтобы не усугублять проблему с коленом у Лунева. Если это действительно какие-то серьезные проблемы, то надо лечить, и в сборе он участвовать не будет.

У Оздоева было МРТ колена, которое показало, что 10 дней он не может тренироваться. Поэтому смысла его вызывать нет. Вместо него вызывается Швец из "Ахмата". У нас был Подберезкин в расширенном списке, но это другое амплуа. У Тарасова также небольшие проблемы с ахиллом. Поэтому было принято решение о вызове Швеца.