Черчесов о Набабкине: "Нам нужен был опытный игрок, обученный в оборонительных действиях"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал вызов в команду защитника ЦСКА Кирилла Набабкина.

- Кирилл Набабкин появился в обойме первой национальной команды впервые за долгие годы...

- Смольников травмирован, а у нас впереди два непростых матча, поэтому нам нужен опытный игрок, обученный в оборонительных действиях, - сказал тренер в интервью пресс-службе РФС. - Мы рассматриваем его, по большому счету, как правого защитника. Он может сыграть на нескольких позициях. Это опытный футболист, он играет в Лиге чемпионов. Оt подходит нам и по человеческим качествам, и по игровым.

Сборная России проведет товарищеский матч с Германией в Лейпциге 15 ноября, а 20 числа сыграет заключительный матч группового турнира Лиги наций со Швецией в Сольне. Перед заключительным туром россияне лидируют в своей группе с семью очками. Они упустят первое место только в том случае, если Швеция обыграет Турцию и Россию. Первое место выведет российскую сборную в лигу А к сильнейшим командам Европы, а также позволит принять участие в стыковых матчах за попадание в финальную часть Евро-2020, если Россия не сможет пробиться туда напрямую через отборочный турнир.

Сборная России назвала состав на матчи с Германией и Швецией. В него включены Набабкин, Ахметов и Чалов