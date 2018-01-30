11:12 | Футбол — Сборная России

Черчесов – о Лиге наций: "Россия попала в группу B и нас это задело"

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что перед национальной командой стоит задача выхода в элиту Лиги наций. Специалист недоволен тем, что россияне оказались в группе B. Их соперниками станут команды Швеции и Турции.

– Лига наций – это все-таки турнир. Настоящее футбольное соревнование, – сказал Черчесов в прямом эфире в группе сборной России в социальной сети Вконтакте. – Наша максимальная задача – попасть в элиту, в группу A, где другие более сильные команды. Мы попали в группу B, и, честно говоря, нас это задело.

Напомним, что четыре победителя каждой из групп этого дивизиона выйдут в лигу А, четыре аутсайдера опустятся в лигу С. Четыре лучшие команды (из тех, что не попали на чемпионат Европы 2020 года по итогам отборочного турнира) в марте 2020 года разыграют одну путевку на европейское первенство.

Турнирная таблица Лиги наций – здесь

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Материалы сюжета: Лига наций. Первая жеребьевка
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КОММЕНТАРИИ (6)
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Dymanomashina

NapoliFC Посмотрим, что у Черчесова выйдет-------------------------Нормально выйдет, с Испанией уже вполне все на уровне было. А характер и неравнодушие, так еще с бельгийцев увидели. В 7-й десяток чай не Черчесов сборную загонял.

13:18

wlix

И это говорит тренер сборной, которая находится в седьмом десятке мирового рейтинга...

12:40

andrus69

Как бы потом не радоваться что мы попали в группу В перелетая в группу С

12:31

NapoliFC

Посмотрим, что у Черчесова выйдет, по сути мы эту команду еще не видели.

11:38

Podvodnik

Усатый оборзел. С такими результатами, как у сборной России, наше место в группе D.

11:26