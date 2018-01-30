Черчесов – о Лиге наций: "Россия попала в группу B и нас это задело"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что перед национальной командой стоит задача выхода в элиту Лиги наций. Специалист недоволен тем, что россияне оказались в группе B. Их соперниками станут команды Швеции и Турции.
– Лига наций – это все-таки турнир. Настоящее футбольное соревнование, – сказал Черчесов в прямом эфире в группе сборной России в социальной сети Вконтакте. – Наша максимальная задача – попасть в элиту, в группу A, где другие более сильные команды. Мы попали в группу B, и, честно говоря, нас это задело.
Напомним, что четыре победителя каждой из групп этого дивизиона выйдут в лигу А, четыре аутсайдера опустятся в лигу С. Четыре лучшие команды (из тех, что не попали на чемпионат Европы 2020 года по итогам отборочного турнира) в марте 2020 года разыграют одну путевку на европейское первенство.
Dymanomashina
NapoliFC Посмотрим, что у Черчесова выйдет-------------------------Нормально выйдет, с Испанией уже вполне все на уровне было. А характер и неравнодушие, так еще с бельгийцев увидели. В 7-й десяток чай не Черчесов сборную загонял.
13:18
wlix
И это говорит тренер сборной, которая находится в седьмом десятке мирового рейтинга...
12:40
andrus69
Как бы потом не радоваться что мы попали в группу В перелетая в группу С
12:31
NapoliFC
Посмотрим, что у Черчесова выйдет, по сути мы эту команду еще не видели.
11:38
Podvodnik
Усатый оборзел. С такими результатами, как у сборной России, наше место в группе D.
11:26