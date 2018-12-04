Черчесов - о Кокорине и Мамаеве: "Хотелось бы, чтобы под неприятной ситуацией поскорее подвели черту"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокоменнтировал ситуацию с заключеннымм под стражу хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым и форвардом "Зенита" Александром Кокориным.

Оба футболиста обвиняются по статьям "Побои" и "Хулиганство". В октябре футболисты стали участниками двух конфликтов, в результате которых пострадали водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой и директор одного из департаментов Минпромторга Денис Пак. Суд арестовал футболистов до 8 декабря.

– Спрошу о других футболистах, чье гражданство вопросов не вызывает, а вот поведение… Я про Кокорина с Мамаевым, как вы уже догадались.

– То, о чем вы говорите, к футболу не относится. История, безусловно, прискорбная, но она могла приключиться и с артистом, и с фигуристом, и, извините, с журналистом. Резонанс этот скандал получил во многом из-за личностей участников. Хотелось бы, чтобы под неприятной ситуацией поскорее подвели черту, - сказал Черчесов в интервью с ТАСС.

– Какой финал кажется вам справедливым?

– Мне кажется, и Кокорин, и Мамаев имели достаточно времени, чтобы переосмыслить поведение и сделать выводы. Другое дело, как все будет выглядеть через призму юридической буквы. Умные люди ведь что говорят: если не знаешь, как быть, поступай по закону. Надеюсь, с проштрафившимися именно так и будет. В конце концов, все живы и здоровы, казнить вроде бы не за что.

– Допускаете, что Александр и Павел вернутся в большой футбол?

– Им надо сначала разобраться с правовым полем, а потом уже думать о футбольном.