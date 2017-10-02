Черчесов – о Головине: "Врач ЦСКА переборщил, ему хватит 4-5 дней"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил уверенность в том, что полузащитник ЦСКА Александр Головин сумеет восстановиться в течение нескольких дней от травмы голеностопа. Ранее "СЭ" сообщал, что хавбек останется в расположении национальной команды.

– Насчет Головина врач ЦСКА переборщил, – сказал Черчесов. – Ему хватит четырех – пяти дней. Если Головин подойдет к игре и ничего не будет, то мы будем на него рассчитывать. Если не успеет, то не успеет. В любом случае он остается здесь. Здесь и наш врач, и врач ЦСКА. Подлечим Александра здесь. (Павел ГУРЕВИЧ, Филипп ПАПЕНКОВ)

До этого врач армейцев Шагабутдин Керимов сообщил, что футболист потребуется около двух недель, чтобы восстановиться. По его словам, игрок должен был вернуться в расположение ЦСКА.

Напомним, что Головин получил повреждение в матче 12-го тура чемпионата России против "Уфы" (0:0). Также в этой встрече травмировались Василий Березуцкий и Понтус Вернблум. Перед игрой было объявлено о повреждении еще одного хавбека армейцев Алана Дзагоева.