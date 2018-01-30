Черчесов - о Габулове: "В любом театре есть роли, которые надо выполнять"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что голкипер "Брюгге" Владимир Габулов показывает должный уровень игры. По его словам, 34-летний вратарь подходит национальной команед по всем критериям.

- Почему Габулов вызывается в сборную? Потому что он показывает должный уровень игры, - сказал Черчесов в прямом эфире в паблике сборной России Вконтакте. - Он подходит по всем критериям сборной. Наверное, в любом театре есть роли, которые надо выполнять. Мы не просто вызываем игроков, а вызываем троицу вратарей, которым мы доверяем.

Акинфеев, Лунев и Габулов - это те, кого в последнее время мы вызывали. Но это было в прошлом году, сейчас стартует новый год. У Лунева была травма, Габулов поменял клуб. Мы смотрим не только за ними, а за всей обоймой. Повторюсь, мы берем не индивидуума из-за того, что он хорошо играет, мы берем для команды и смотрим, как игрок вольется в коллектив.