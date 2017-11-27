Черчесов - о дилемме "Смолов - Кокорин": "Месси и Дибала в сборной тоже вместе не играют"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал приятной головной болью возможность выбирать между нападающими Федором Смоловым и Александром Кокориным. Специалист отметил, что такие проблемы есть у наставников других команд.

- Что делать, когда у тебя в команде играют Смолов и Кокорин? Как выбрать между ними? Такая головная боль для любого тренера за счастье, - цитирует официальная страница РФС в "ВКонтакте" Черчесова. - Подобные диллемы есть и у других сборных: Месси и Дибала в сборной Аргентины тоже вместе не играют.

Напомним, матч сборные России и Аргентины 11 ноября провели контрольный матч, который завершился победой южноамериканцев со счетом 1:0. У россиян Смолов провел на поле весь матч, а Кокорин не вышел на поле. У аргентинцев Месси отыграл все 90 минут, а Дибала вышел на поле на 87-й минуте встречи.