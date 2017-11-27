14:52 | Футбол — Сборная России

Черчесов - о дилемме "Смолов - Кокорин": "Месси и Дибала в сборной тоже вместе не играют"

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал приятной головной болью возможность выбирать между нападающими Федором Смоловым и Александром Кокориным. Специалист отметил, что такие проблемы есть у наставников других команд.

- Что делать, когда у тебя в команде играют Смолов и Кокорин? Как выбрать между ними? Такая головная боль для любого тренера за счастье, - цитирует официальная страница РФС в "ВКонтакте" Черчесова. - Подобные диллемы есть и у других сборных: Месси и Дибала в сборной Аргентины тоже вместе не играют.

Напомним, матч сборные России и Аргентины 11 ноября провели контрольный матч, который завершился победой южноамериканцев со счетом 1:0. У россиян Смолов провел на поле весь матч, а Кокорин не вышел на поле. У аргентинцев Месси отыграл все 90 минут, а Дибала вышел на поле на 87-й минуте встречи. 

 

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Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Вот Смолов и есть Месси, а Кокорин - Дибала. Та ещё Дибала.

14:55