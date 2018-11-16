Черчесов - новый рекордсмен по количеству поражений на посту главного тренера сборной России

Сборная России уступила сборной Германии (0:3) в товарищеском матче. Для главного тренера российской команды Станислава Черчесова это 11-е поражение на нынешней должности.

Черчесов стал рекордсменом по количеству поражений на посту главного тренера сборной. Ранее у него было 10 поражений наряду с Олегом Романцевым и Гусом Хиддинком.

Под руководством специалиста команда дошла до 1/4 финала ЧМ-2018 и лидирует в своей группе дивизиона В Лиги наций.