Черчесов не вошел в шорт-лист на приз лучшему тренеру года по версии ФИФА

ФИФА объявила шорт-лист претендентов на приз лучшему тренеру года. В тройку номинантов не вошел главный тренер сборной России Станислав Черчесов, под руководством которого национальная команда впервые в новейшей истории вышла в плей-офф чемпионата мира, а также дошла до 1/4 финала.

За награду поборются Златко Далич (сборная Хорватии), Дидье Дешам (сборная Франции) и Зинедин Зидан ("Реал").

Помимо Черчесова, из борьбы за приз FIFA The Best выбыли Массимилиано Аллегри ("Ювентус"), Хосеп Гвардьола ("Манчестер Сити"), Юрген Клопп ("Ливерпуль"), Роберто Мартинес (сборная Бельгии), Диего Симеоне ("Атлетико"), Гарет Саутгейт (сборная Англии) и Эрнесто Вальверде ("Барселона").

Церемония вручения наград ФИФА пройдет 24 сентября в Лондоне.