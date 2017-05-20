 Черчесов напутствовал Мацуева перед концертом. ФУТБОЛ - Сборная России. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
11:27 | ФУТБОЛ — Сборная России

Черчесов напутствовал Мацуева перед концертом

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Российский пианист Денис Мацуев встретился с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым перед концертом. Также наставник национальной команды подарил музыканту рюкзак.

"Установка главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова перед сольным концертом в Большом зале Московской консерватории", - написал Мацуев на своей странице в Инстаграме и опубликовал видео.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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defender_8

Что-то мировые агенства молчат.

11:43

баламошка

Видео недоступно! Как я теперь стану великим пианистом?!

11:31