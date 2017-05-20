Черчесов напутствовал Мацуева перед концертом

Российский пианист Денис Мацуев встретился с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым перед концертом. Также наставник национальной команды подарил музыканту рюкзак.

"Установка главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова перед сольным концертом в Большом зале Московской консерватории", - написал Мацуев на своей странице в Инстаграме и опубликовал видео.