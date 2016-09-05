Черчесов намерен перенять опыт главного тренера сборной Польши

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии товарищеского матча с национальной командой Ганы подтвердил свое намерение встретиться на форуме с коллегами и почерпнуть у них опыт работы в главной команде страны, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

- Что из опыта работы в Польше будете использовать в сборной России? Из собственного, из подсмотренного?

- Подсмотренного у кого? У главного тренера Польши? Или из "Легии"? Если бы я сейчас тренировал клуб, то какие-то вещи, естественно, взял бы. Но я в – в сборной. 12 числа у нас будет встреча всех тренеров, потом, возможно, слетаю в Польшу и встречусь там с коллегой, с которым во время моей работы в этой стране сложились хорошие отношения. Обменяюсь мнениями. Он тоже ушел в свое время из клуба в сборную (видимо, речь о главном тренере Польши Адаме Навалке, который работает в данной должности с 2013-го. - Прим. "СЭ"). Будет полезно пообщаться, послушать его, узнать какие-то моменты, которые он уже когда-то прошел и прочувствовал, чтобы потом не тратить на них время самому.