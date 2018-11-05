09:15 | Футбол — Сборная России

Черчесов на балете в Большом театре. Сегодня он назовет состав сборной

Станислав Черчесов с Владиславом Лантратовым.
Станислав Черчесов с Владиславом Лантратовым.
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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов в воскресенье вечером посетил Большой театр. Черчесов посмотрел балет "Баядерка" с Владиславом Лантратовым и Екатериной Крысановой.

После представления тренер сделал совместное фото с солистом, который разместил его в Сториз своего Инстаграма. В соцсетях артиста есть и другие посты, связанные с футболом. В частности, он посещал чемпионат мира.

Сегодня Черчесов назовет состав команды на ноябрьские матчи с Германией (контрольная игра, 15 ноября) и Швецией (Лига наций, 20 ноября).

 

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