Черчесов на балете в Большом театре. Сегодня он назовет состав сборной

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов в воскресенье вечером посетил Большой театр. Черчесов посмотрел балет "Баядерка" с Владиславом Лантратовым и Екатериной Крысановой.

После представления тренер сделал совместное фото с солистом, который разместил его в Сториз своего Инстаграма. В соцсетях артиста есть и другие посты, связанные с футболом. В частности, он посещал чемпионат мира.

Сегодня Черчесов назовет состав команды на ноябрьские матчи с Германией (контрольная игра, 15 ноября) и Швецией (Лига наций, 20 ноября).