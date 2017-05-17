Черчесов может выйти на поле в составе сборной РФС

Советник президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Мирзоян сообщил, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов может выйти на поле в составе команды РФС на соревновании в рамках дня массового футбола, информирует ТАСС. Турнир пройдет в различных субъектах России 20 мая.

Организаторами этого мероприятия выступают Министерство спорта РФ и РФС при поддержке спортивных органов исполнительной власти субъектов России и региональных федераций футбола.

Напомним, что Черчесов во время футбольной карьеры выступал за сборные СССР, СНГ и России, "Спартак" и "Локомотив".