Черчесов – мотиватор или тактик? Мнение Акинфеева

Бывший голкипер и капитан сборной России Игорь Акинфеев в интервью рэперу Басте для его программы GAZLive рассказал, что главный тренер команды Станислав Черчесов, несмотря на вратарское прошлое, не вмешивался в работу профильного специалиста Гинтараса Стауче.

- На самом старте верилось, когда не было результатов, что Черчесов может сплотить команду? Или были какие-то переживания?

- Нет. По тренеру вообще вопросов не было. Я всегда говорил – и футболистов поддерживаю, и тренеров. Когда есть единый кулак, именно в таком процессе, он неизбежен. Ты можешь громить всех перед чемпионатом мира или чемпионатом Европы, а потом рухнуть. У нас была другая история – мы друг другу доверяли, сплотились. И получилось то, что получилось.

- Черчесов больше мотиватор, или тактик?

- Если взять весы, у него чуть-чуть, больше мотивации. Он умеет настроить на нужный лад, без каких-то криков-шумов-гамов. Но где-то потребовать он может.

- Он много подсказывал, как большой, в прошлом, вратарь?

- Вообще никак. Когда назначили Саламыча, я думал: "Как это будет?" Когда я начинал свой футбольный путь, мне было 5-6 лет, мне нравилась игра Черчесова. Я смотрел на игры. И есть Стауче, который тренирует вратарей. Я думал: "Как они будут между собой? Что будет?", потому что я в первый раз с такой ситуацией столкнулся. За те два года, что мы с Саламычем проработали, ни разу не было каких-то стрел в адрес вратарей, взглядов.

Если были допущены ошибки, Стауче забирал нас к себе в номер, мы садились, смотрели DVD-видео и он указывал на ошибки.

- В сборной DVD до сих пор?

- Это я просто старый такой. Я все-таки в Союзе родился, в 1986-м.

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