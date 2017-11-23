Черчесов и Бушманов отчитались о проделанной работе

В Доме футбола состоялось заседание Технического комитета РФС, информирует официальный сайт организации.

В заседании под председательством первого вице-президента РФС Никиты Симоняна приняли участие члены комитета, в том числе главный тренер сборной России Станислав Черчесов, а также старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов, наставники юношеских сборных России (игроки 1999, 2000 и 2001 годов рождения) Александр Гришин, Андрей Гордеев и Леонид Аблизин, соответственно. Все наставники отчитались о своей работе.

Бушманов подвел итоги уходящего года для молодежной сборной России и отметил, что команда продолжает борьбу за выход в финальную часть чемпионата Европы-2019 U-21.

Черчесов рассказал о прошедших сборах, контрольных играх и планах подготовки команды к ЧМ-2018. Он отметил, что на Кубке конфедераций-2017 команда выглядела убедительно в физическом плане и прибавляла от матча к матчу, что подтверждает верность того направления, которое было выбрано при подготовке к турниру.

Также он добавил, что хорошая атмосфера в команде создается, когда игроки видят, что со всеми обращаются справедливо. Черчесов добавил, что сборная России приучила говорить о футболе, а не о каких-то посторонних вещах.

- Сегодня мы подводили итоги прошедшего сезона для мужских сборных команд, за исключением юношеской сборной России-2002, которая в настоящий момент участвует в международном турнире в Турции, - отметил Симонян. - Было деловое обсуждение, дискуссия, все присутствующие активно принимали участие в заседании. Конечно, нельзя сказать, что мы довольны выступлением наших команд в официальных соревнованиях. Выступление юношеских сборных России (игроки 1999 г.р. и 2001 г.р.) было признано неудовлетворительным, другой оценки и быть не могло. На следующем заседании Технического комитета мы рассмотрим выступление женщин.

Главное для нас – подрастающее поколение, есть ли резерв, талантливые ребята, которые смогут в будущем пройти все ступеньки вплоть до национальной команды. При этом у футболиста должно быть стремление, желание играть за сборную своей страны – если его нет, то его игрока не должно быть в команде. Это основной принцип.