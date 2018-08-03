Черчесов, говоря о лимите, привел в пример Головина

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался по проблеме лимита на легионеров. По его словам, должен быть лимит "8 легионеров в заявке".

– Я уже давно сказал, что в заявке должно быть 8 легионеров. Я согласен с тем, что на поле должны выходить те игроки, которые выигрывают конкуренцию, – отметил Черчесов в эфире телеканала "Матч Премьер". – Другое дело, когда смотришь на заявку некоторых клубов, то там по 18 легионеров, при этом играть могут только шесть. Не лучше сделать заявку из восьми легионеров условно, а остальные – россияне? Тогда ни один клуб не позволит себе второсортного легионера брать в команду. Потому что это будет неперспективно.

Я уже пять лет назад об этом сказал. Даже лимит, который есть сейчас, это ничего. Главное – правильно в клубах работать, доверять футболистам. Головин же есть у нас. Раньше у меня футбол "Монако" ассоциировался с шампанским. А сейчас "Монако" – это 30 миллионов за Головина. Что на поле, что за полем футболист сборной должен соответствовать критериям. Вот это надо выдерживать. Поэтому футболист не шампанское поехал пить после провального турнира, а поехал с большим контрактом. Это самое главное. Эти примеры должны футболистов подталкивать.