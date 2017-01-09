Награду получил форвард "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду. В тройке финалистов также были нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси и форвард "Атлетико" и сборной Франции Антуан Гризманн.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поставил Криштиану Роналду на первое место в списке лучших футболистов-2016. Номером два он назвал Лионеля Месси, а также, сам в прошлом будучи вратарем, выделил Джанлуиджи Буффона.
В качестве капитана сборной России голосовал Игорь Акинфеев, несмотря на то, что основным обладателем капитанской повязки считается Василий Березуцкий. Можно лишь предположить, что анкеты собирались в ноябре, когда Акинфеев капитанствовал в национальной команде в отсутствие травмированного Березуцкого.
Акинфеев пошел против общественного мнения и отдал Месси предпочтение перед Роналду. На третье место вратарь ЦСКА поставил валлийца Гарета Бэйла – видимо, неслучайно, ведь Уэльс обидел Россию (0:3) на Euro-2016, а Бэйл забил Акинфееву.
Тройка Акинфеева: 1. Месси. 2.Роналду. 3.Бэйл.
Акинфеев голосовал за Клоппа, Черчесов - за Фернанду Сантуша
Vasiliy1404
Назначили бы Погба за 120 000 000, зачем еще создавать имитацию спорта
23:08
kingarthur
Этих лузеров еще и опрашивают ?
23:04
Митяй Антибомж
Кто доверил Дырище голосовать?
22:56
ravilius777
Месси лучший эти розыгрыши чистая профанация
22:50
П_о_в_а_р
Я голосовал за Аршавина.
22:33