Награду получил форвард "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду. В тройке финалистов также были нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси и форвард "Атлетико" и сборной Франции Антуан Гризманн.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поставил Криштиану Роналду на первое место в списке лучших футболистов-2016. Номером два он назвал Лионеля Месси, а также, сам в прошлом будучи вратарем, выделил Джанлуиджи Буффона.

В качестве капитана сборной России голосовал Игорь Акинфеев, несмотря на то, что основным обладателем капитанской повязки считается Василий Березуцкий. Можно лишь предположить, что анкеты собирались в ноябре, когда Акинфеев капитанствовал в национальной команде в отсутствие травмированного Березуцкого.

Акинфеев пошел против общественного мнения и отдал Месси предпочтение перед Роналду. На третье место вратарь ЦСКА поставил валлийца Гарета Бэйла – видимо, неслучайно, ведь Уэльс обидел Россию (0:3) на Euro-2016, а Бэйл забил Акинфееву.

Тройка Черчесова: 1. Роналду. 2.Месси. 3.Буффон.

Тройка Акинфеева: 1. Месси. 2.Роналду. 3.Бэйл.

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