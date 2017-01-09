22:00 | ФУТБОЛ — Сборная России

Черчесов голосовал за Роналду,
Акинфеев - за Месси

Станислав ЧЕРЧЕСОВ и Игорь АКИНФЕЕВ. Фото "СЭ"
Станислав ЧЕРЧЕСОВ и Игорь АКИНФЕЕВ. Фото "СЭ"
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"СЭ" стало известно, за кого голосовали представители России, выбирая "Игрока 2016 года ФИФА".
 
Сегодня. Цюрих. Нападающий "Реала" и сборной Португалии КРИШТИАНУ РОНАЛДУ принимает награду лучшему игроку года по версии ФИФА от президента организации Джанни ИНФАНТИНО.Криштиану Роналду - игрок года по версии ФИФА

Награду получил форвард "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду. В тройке финалистов также были нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси и форвард "Атлетико" и сборной Франции Антуан Гризманн.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поставил Криштиану Роналду на первое место в списке лучших футболистов-2016. Номером два он назвал Лионеля Месси, а также, сам в прошлом будучи вратарем, выделил Джанлуиджи Буффона.

В качестве капитана сборной России голосовал Игорь Акинфеев, несмотря на то, что основным обладателем капитанской повязки считается Василий Березуцкий. Можно лишь предположить, что анкеты собирались в ноябре, когда Акинфеев капитанствовал в национальной команде в отсутствие травмированного Березуцкого.

Акинфеев пошел против общественного мнения и отдал Месси предпочтение перед Роналду. На третье место вратарь ЦСКА поставил валлийца Гарета Бэйла – видимо, неслучайно, ведь Уэльс обидел Россию (0:3) на Euro-2016, а Бэйл забил Акинфееву.

Тройка Черчесова: 1. Роналду. 2.Месси. 3.Буффон.
Тройка Акинфеева: 1. Месси. 2.Роналду. 3.Бэйл.

Акинфеев голосовал за Клоппа, Черчесов - за Фернанду Сантуша

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Vasiliy1404

Назначили бы Погба за 120 000 000, зачем еще создавать имитацию спорта

23:08

kingarthur

Этих лузеров еще и опрашивают ?

23:04

Митяй Антибомж

Кто доверил Дырище голосовать?

22:56

ravilius777

Месси лучший эти розыгрыши чистая профанация

22:50

П_о_в_а_р

Я голосовал за Аршавина.

22:33

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