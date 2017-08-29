Черчесов - Фернандесу: "Ты же бразилец. Рассчитывай силу паса. Партнер же у тебя российский"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время тренировки команды попросил защитника ЦСКА Мариу Фернандеса рассчитывать силу паса. Специалист напомнил игроку армейцев, что у него в партнерах – российские футболисты.

– Мариу, ты же бразилец. Рассчитывай силу паса. Партнер же у тебя российский. Разница небольшая с бразильцами, но есть, – сказал Черчесов Фернандесу.

Напомним, что тренировочный сбор начался 28 августа, а завершится 3 сентября контрольным матчем с московским "Динамо". (Михаил ГОНЧАРОВ)

Россия-полтора. Кто они такие