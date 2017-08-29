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12:40 | Футбол — Сборная России

Черчесов - Фернандесу: "Ты же бразилец. Рассчитывай силу паса. Партнер же у тебя российский"

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время тренировки команды попросил защитника ЦСКА Мариу Фернандеса рассчитывать силу паса. Специалист напомнил игроку армейцев, что у него в партнерах – российские футболисты.

– Мариу, ты же бразилец. Рассчитывай силу паса. Партнер же у тебя российский. Разница небольшая с бразильцами, но есть, – сказал Черчесов Фернандесу.

Напомним, что тренировочный сбор начался 28 августа, а завершится 3 сентября контрольным матчем с московским "Динамо". (Михаил ГОНЧАРОВ)

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