"Чемпион наших текстов". Сборная России поздравила Игоря Рабинера

Сборная России поздравила обозревателя "Спорт-Экспресса" Игоря Рабинера, который стал победителем престижного конкурса Международной ассоциации спортивной прессы AIPS Sports Media Awards.
- Поздравляем обозревателя СЭ Игоря Рабинера с победой в престижном конкурсе AIPS Sports Media Awards. Чемпион наших текстов, - говорится в сообщении.
Напомним, Игорь Рабинер выиграл главный приз в категории "Пишущая журналистика", номинация "Лучшая колонка". Награду автор "СЭ" получил за материал "Спортсмены или рабы?"
Поздравляем обозревателя СЭ Игоря Рабинера с победой в престижном конкурсе AIPS Sports Media Awards. Чемпион наших текстов! pic.twitter.com/Zq8OIsgGMg– Сборная России (@TeamRussia) 22 января 2019 г.
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