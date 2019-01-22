"Чемпион наших текстов". Сборная России поздравила Игоря Рабинера

Сборная России поздравила обозревателя "Спорт-Экспресса" Игоря Рабинера, который стал победителем престижного конкурса Международной ассоциации спортивной прессы AIPS Sports Media Awards.

- Поздравляем обозревателя СЭ Игоря Рабинера с победой в престижном конкурсе AIPS Sports Media Awards. Чемпион наших текстов, - говорится в сообщении.

Напомним, Игорь Рабинер выиграл главный приз в категории "Пишущая журналистика", номинация "Лучшая колонка". Награду автор "СЭ" получил за материал "Спортсмены или рабы?"