Чехия – Россия: прямая видеотрансляция

Сегодня, 10 сентября, сборная России в Ростове-на-Дону в контрольном матче примет национальную команду Чехии. На прошлой неделе подопечные Станислава Черчесова в Лиге наций победила Турцию Мирчи Луческу (2:1), а сегодня проводит первую товарищескую игру после чемпионата мира. Встреча пройдет на "Ростов Арене" и начнется в 19.00 по московскому времени.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Россия – Чехия.

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Россия – Чехия: трансляция (ВИДЕО)