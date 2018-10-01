Чаще Акинфеева капитаном сборной России были трое

19 раз выводил Игорь Акинфеев сборную России на матчи в качестве капитана. По этому показателю он делит четвертое место с Романом Широковым.
Лидирует с огромным отрывом Виктор Онопко, который в 87 играх был капитаном сборной. После него располагаются Андрей Аршавин и Алексей Смертин. (Алексей Мороз)
Напомним, что сегодня Акинфеев объявил об уходе из сборной России, за которую провел 111 матчей с 2004 по 2018 год. Ему довелось поиграть за национальную команду и с Онопко, и с Аршавиным, и со Смертиным, и с Широковым.
Лидеры сборной России по количеству матчей с капитанской повязкой
|
Игрок
|
Матчи
|
Виктор Онопко
|
87
|
Андрей Аршавин
|
39
|
Алексей Смертин
|
20
|
Игорь Акинфеев
|
19
|
Роман Широков
|
19
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