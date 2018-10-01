14:14 | Футбол — Сборная России

Чаще Акинфеева капитаном сборной России были трое

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19 раз выводил Игорь Акинфеев  сборную России на матчи в качестве капитана. По этому показателю он делит четвертое место с Романом Широковым.

 
Футбол. Чемпионат мира по футболу. ЧМ-2018. 05 июля 2018 года. Новогорск. Тренировка сборной России. Игорь Акинфеев.Акинфеев завершил карьеру в сборной России

Лидирует с огромным отрывом Виктор Онопко, который в 87 играх был капитаном сборной. После него располагаются Андрей Аршавин и Алексей Смертин. (Алексей Мороз)

Напомним, что сегодня Акинфеев объявил об уходе из сборной России, за которую провел 111 матчей с 2004 по 2018 год. Ему довелось поиграть за национальную команду и с Онопко, и с Аршавиным, и со Смертиным, и с Широковым.

Лидеры сборной России по количеству матчей с капитанской повязкой

Игрок

Матчи

Виктор Онопко

87

Андрей Аршавин

39

Алексей Смертин

20

Игорь Акинфеев

19

Роман Широков

19

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