Чаще Акинфеева капитаном сборной России были трое

19 раз выводил Игорь Акинфеев сборную России на матчи в качестве капитана. По этому показателю он делит четвертое место с Романом Широковым.

Лидирует с огромным отрывом Виктор Онопко, который в 87 играх был капитаном сборной. После него располагаются Андрей Аршавин и Алексей Смертин. (Алексей Мороз)

Напомним, что сегодня Акинфеев объявил об уходе из сборной России, за которую провел 111 матчей с 2004 по 2018 год. Ему довелось поиграть за национальную команду и с Онопко, и с Аршавиным, и со Смертиным, и с Широковым.

Лидеры сборной России по количеству матчей с капитанской повязкой

Игрок Матчи Виктор Онопко 87 Андрей Аршавин 39 Алексей Смертин 20 Игорь Акинфеев 19 Роман Широков 19

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