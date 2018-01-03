Чанов - о шансах Габулова попасть на ЧМ-2018 из "Брюгге": "Вова знает, на что идет"

Тренер вратарей тульского "Арсенала" Вячеслав Чанов уверен, что бывший капитан команды Владимир Габулов сумеет проявить себя в "Брюгге", куда перешел 2 января. Специалист отметил, что возраст не станет помехой для 34-летнего голкипера.

– Владимир не делился с вами, его зовут в "Брюгге" первым номером? Или придется доказывать все с нуля?

– А как тут можно давать какие-то гарантии? Так не бывает. В любом случае нужно будет заслужить место в составе. Но он справится, не сомневаюсь.

– А как быть с шансами попасть в заявку на чемпионат мира? Из "Арсенала" его вызывали регулярно, но теперь неизвестно, как все сложится.

– Опять же, Вова знает, на что идет. Раз принял такое решение, значит, уверен в своих силах. Очевидно, что шаг это достаточно смелый. И я желаю ему добиться всяческих успехов в новой для себя команде. В новой стране.

– Многих смущает возраст Габулова. У него сложился образ ветерана, в том числе из-за весьма зрелой внешности. Но 34 года – это ведь по вратарским меркам не ветеран, верно?

– Конечно! Об этом даже говорить глупо. Абсолютно нормальный возраст. И сегодняшний мировой футбол это доказывает. Посмотрите на Буффона. Да я и сам закончил играть за ЦСКА в 38, а потом еще в Германии выступал до 44 лет.

– То есть Габулов еще в полном порядке?

– Для вратаря самое главное – насколько он себя чувствует. Насколько уверен в себе. Есть такое понятие – "нервная энергия". Главное, чтобы она не иссякла. Так вот у Габулова с этим компонентом все в порядке. Одно то, что он долго оставался без клуба, но сумел вернуть былые кондиции, дорогого стоит. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Полная версия интервью Вячеслав Чанова