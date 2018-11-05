Чалов очень рад вызову в сборную России

Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился эмоциями о вызове в сборную России. 20-летний футболист пообещал, что постарается оправдать ожидания и будет полностью выкладываться в национальной команде. Чалов - лучший бомбардир РПЛ с 8 голами.

– Я очень рад этому вызову, – цитирует пресс-служба ЦСКА Чалова. – Попасть в первую сборную страны мечтает каждый футболист. Постараюсь оправдать ожидания и буду выкладываться на все сто!

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил заявку на ближайшие игры национальной команды. 15 ноября состоится товарищеский матч с Германией в Лейпциге, а 20 числа пройдет заключительная игра группового турнира Лиги наций против Швеции в Сольне. Перед заключительным туром россияне лидируют в своей группе с семью очками.

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