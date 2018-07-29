Бывший тренер сборной России по волейболу – о словах Мусэрского: "Можно играть в домино, шашки, волейбол, но футболисты сплотили всю страну"

Экс-тренер сборной России по волейболу Геннадий Шипулин прокомментировал "СЭ" заявление олимпийского чемпиона-2012 Дмитрия Мусэрского по поводу награждения футболистов сборной России званиями "заслуженный мастер спорта".

- Сложный вопрос, не хочу оскорбить Гамову или Мусэрского, у них есть свое мнение. Но я считаю, что футболисты сборной России совершили большой подвиг, - отметил Шипулин. – Они уважать себя заставили, эмоции вызвали… У нас не было футбола, публика не привыкла к таким хорошим выступлениям.

Получилось настоящее озарение – мы привыкли хаять футболистов, а они доказали обратное. Их надо было поощрить. И президент страны отметил, и со спортивной точки зрения необходимо это сделать. Люди заслужили звания ЗМС! При всем уважении ко всем видам спорта, футбол собрал такую аудиторию! Всю Россию заставил волноваться с утра до ночи и прильнуть к экранам!

Есть особые, экстраординарные случаи, так нужно рассматривать эти победы. То, что футболисты сделали для страны, для пересмотрения отношения к спорту, – дорогого стоит. Одно дело играть в домино, шашки, волейбол или еще во что-то, но футбол – настолько ярко выраженный вид, он сплотил массы, всю страну. Ничего страшного в том, что футболисты получили ЗМС нет.

У меня в карьере тоже были случаи, когда давали эти звания людям, которые находились в составе команды, были 12-ми. Не играли, а просто в составе были. Футболисты, повторю, заслужили эти награды. Это такой вид спорта – один пенальти не позволил им попасть в четверку сильнейших в мире. (Игорь НОВИКОВ)