Бывший лидер "Фратрии" – о билетном скандале вокруг матча Россия – Германия 2009 года: "Подтверждаю каждое слово"

Иван Катанаев, бывший лидер "Фратрии", объединения болельщиков "Спартака", высказался об информации, что ФИФА открыла расследование против России по итогам отборочного матча чемпионата мира-2010, в котором наша национальная команда уступила в Москве Германии (0:1).

По информации Телеграм-канала "Мутко против", внимание международной федерации футбола привлекли слова Катанаева, который рассказал, что значительная часть билетов на ту встречу попала к спекулянтам. Перед игрой РФС передал ВОБ 20 тысяч билетов, 4 тысячи из них подлежали розыгрышу. Каждому участнику был присвоен индивидуальный номер, выигравшие затем опубликованы на сайте ВОБ.

Катанаев утверждал, что на самом деле разыграно 2 тысячи билетов. Чтобы фальсификацию оказалось сложно заметить, номера победителей указали дважды.

– Несколько лет назад я написал большой материал по этой теме, где подробно рассказал, что и как произошло, а также какие события за этим последовали, вплоть до конечного развала ВОБ, – сказал Катанаев. – С 2010 года не имею никакого отношения к футбольному фанатизму, и больше, чем в той статье, где все очень подробно рассказано, уже не скажу. Но подтверждаю каждое слово, которое тогда написано. Что-то еще добавить не могу. (Никита АРМАНД)