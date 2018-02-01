Быстров получил из рук Черчесова новую медаль Евро-2008 вместо украденной

Полузащитник "Тосно" Владимир Быстров получил новую бронзовую медаль чемпионата Европы 2008 года взамен украденной у него в прошлом году, сообщает пресс-служба сборной России. Ранее хавбек сообщал, что для этого было необходимо сделать слепок с оригинальной медали.
Награду 34-летнему россиянину вручил главный тренер сборной России Станислав Черчесов. УЕФА подготовил замену медали и передал ее РФС на жеребьевке Лиги наций.
Быстров ждет новую медаль Евро-2008 взамен украденной
Награда нашла героя!– Сборная России (@TeamRussia) 1 февраля 2018 г.
Наставник @TeamRussia Станислав Черчесов лично вручил футболисту Владимиру Быстрову бронзовую медаль ЕВРО-2008, которая была украдена у экс-полузащитника @TeamRussia.
Напомним, что УЕФА подготовил замену медали и передал ее РФС на жеребьевке Лиги Наций. pic.twitter.com/n6l4JOJnTe
Flamenco
Вроде он продал, а не терял! Цирк бесплатный
15:51
Delavar-80
Нафига ему вторая то? Чтобы потом продать копию?
15:13
shpasic
так ведь правдорубы же говорили, что на ЧЕ-2008 никаких бронзовых медалей не было.
15:13
Джин_SM(v3)
Проще было у Дзюбы спросить...
15:10