Быстров получил из рук Черчесова новую медаль Евро-2008 вместо украденной

Полузащитник "Тосно" Владимир Быстров получил новую бронзовую медаль чемпионата Европы 2008 года взамен украденной у него в прошлом году, сообщает пресс-служба сборной России. Ранее хавбек сообщал, что для этого было необходимо сделать слепок с оригинальной медали.

Награду 34-летнему россиянину вручил главный тренер сборной России Станислав Черчесов. УЕФА подготовил замену медали и передал ее РФС на жеребьевке Лиги наций.

Быстров ждет новую медаль Евро-2008 взамен украденной