15:05 | Футбол — Сборная России

Быстров получил из рук Черчесова новую медаль Евро-2008 вместо украденной

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Полузащитник "Тосно" Владимир Быстров получил новую бронзовую медаль чемпионата Европы 2008 года взамен украденной у него в прошлом году, сообщает пресс-служба сборной России. Ранее хавбек сообщал, что для этого было необходимо сделать слепок с оригинальной медали.

Награду 34-летнему россиянину вручил главный тренер сборной России Станислав Черчесов. УЕФА подготовил замену медали и передал ее РФС на жеребьевке Лиги наций.

Быстров ждет новую медаль Евро-2008 взамен украденной

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Flamenco

Вроде он продал, а не терял! Цирк бесплатный

15:51

Delavar-80

Нафига ему вторая то? Чтобы потом продать копию?

15:13

shpasic

так ведь правдорубы же говорили, что на ЧЕ-2008 никаких бронзовых медалей не было.

15:13

Джин_SM(v3)

Проще было у Дзюбы спросить...

15:10