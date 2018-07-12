Бузова хочет замуж за Черышева. Вот почему у нее нет шансов

Главный тренер "Нижнего Новгорода" Дмитрий Черышев оценил шансы телеведущей и певицы Ольги Бузовой выйти замуж за его сына - полузащитника "Вильярреала" и сборной России Дениса Черышева.

7 июля Бузова в Инстаграме заявила, что согласна выйти замуж за футболиста. После четвертьфинала ЧМ-2018 Россия - Хорватия (2:2, пенальти - 3:4) она вместе с Павлом Погребняком и его женой Марией поблагодарила команду за игру. И подчеркнула, что еще ждет предложения от Дениса Черышева, в своих симпатиях к которому она ранее призналась.

- Я, несмотря на то, что проиграли... Я не знаю. Мой-то забил. Я от своих слов не отказываюсь. Я жду предложения. Спасибо нашим ребятам за игру. Спасибо за историю, за вашу самоотдачу. Мы ревели, смеялись и улыбались. И вне зависимости от результата - вы для нас уже герои, - сказала Бузова в прошлую субботу.

- У меня Денис не занимается такими светскими мероприятиями. И даже на шаг она не может приблизиться к нему в этом плане, - отметил Черышев-старший в интервью "В городе N". - Шансы отсутствуют вообще. Он не участвует в таких мероприятиях, поэтому и забил четыре гола на чемпионате мира. Вы даже не представляете, что это такое.

Напомним, Бузова была женой полузащитника "Локомотива" Дмитрия Тарасова (брак был зарегистрирован 26 июня 2012 года, а 30 декабря 2016 года пара развелась).

Денис Черышев пару лет встречается со своей девушкой, Кристиной Кобе. 24-летняя Кобе - адвокат по образованию, она познакомилась с футболистом в Мадриде и приезжала в Россию поддержать его на чемпионате мира.

❤️👫 Публикация от Denis Cheryshev (@cheryshev90) 14 Фев 2018 в 1:20 PST

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