Букмекеры не верят в сборную России в матче с Аргентиной

Сегодня состоится товарищеский матч между сборными России и Аргентины. Встреча в Москве начнется в 16.00.
Котировки букмекеров на матч Россия - Аргентина
Прогноз Winline – П1 4.48 – Н 3.38 – П2 1.78
Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Россия - Аргентина.
Прямая трансляция матча Россия - Аргентина – в субботу, 11 ноября, на "Первом канале".
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД
Россия: Акинфеев - Джикия, Васин, Кудряшов - Мариу Фернандес, Глушаков, Дзагоев, Кузяев, Рауш - Смолов, Кокорин.
Аргентина: Ромеро - Маскерано, Пеццелла, Отаменди - Перес, Краневиттер, Ло Сельсо - Сальвио, Месси, Ди Мария - Агуэро.