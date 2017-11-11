Букмекеры не верят в сборную России в матче с Аргентиной

Сегодня состоится товарищеский матч между сборными России и Аргентины. Встреча в Москве начнется в 16.00.

Котировки букмекеров на матч Россия - Аргентина

Прогноз Winline – П1 4.48 – Н 3.38 – П2 1.78

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Россия - Аргентина.

Прямая трансляция матча Россия - Аргентина – в субботу, 11 ноября, на "Первом канале".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

Россия: Акинфеев - Джикия, Васин, Кудряшов - Мариу Фернандес, Глушаков, Дзагоев, Кузяев, Рауш - Смолов, Кокорин.

Аргентина: Ромеро - Маскерано, Пеццелла, Отаменди - Перес, Краневиттер, Ло Сельсо - Сальвио, Месси, Ди Мария - Агуэро.