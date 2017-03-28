Бухаров спас Черчесова от повторения худшего старта года

Благодаря голу Александра Бухарова в добавленное время, сборная России сумела избежать второго кряду поражения на старте календарного года. Таким образом, форвард "Ростова" позволил Станиславу Черчесову избежать повторения худшего в истории сборной начала года. В 2002 году команда Олега Романцева​ последовательно уступила Ирландии и Эстонии. (Ярослав СУСОВ)

Худшие старты сборной России в календарном году