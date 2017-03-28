21:25 | ФУТБОЛ — Сборная России

Бухаров спас Черчесова от повторения худшего старта года

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Благодаря голу Александра Бухарова в добавленное время, сборная России сумела избежать второго кряду поражения на старте календарного года. Таким образом, форвард "Ростова" позволил Станиславу Черчесову избежать повторения худшего в истории сборной начала года. В 2002 году команда Олега Романцева​ последовательно уступила Ирландии и Эстонии. (Ярослав СУСОВ)

Худшие старты сборной России в календарном году

 

 

Первый матч

 

 

 

Второй матч

 

 

 

Год

Тренер

Дата

Турнир

Соперник

Счет

Дата

Турнир

Соперник

Счет

2002

Олег РОМАНЦЕВ

13.02

ТМ

Ирландия (г)

0:2

27.03

ТМ

Эстония (г)

1:2

1995

Олег РОМАНЦЕВ

08.03

ТМ

Словакия (г)

1:2

29.03

ОЧМ

Шотландия (д)

0:0

2004

Георгий ЯРЦЕВ

31.03

ТМ

Болгария (г)

2:2

28.04

ТМ

Норвегия (г)

2:3

2006

Александр БОРОДЮК

01.03

ТМ

Бразилия (д)

0:1

27.05

ТМ

Испания (г)

0:0

2011

Дик АДВОКАТ

09.02

ТМ

Иран (г)

0:1

26.03

ОЧЕ

Армения (г)

0:0

2017

Станислав ЧЕРЧЕСОВ

24.03

ТМ

Кот-д'Ивуар (д)

0:2

28.03

ТМ

Бельгия (д)

3:3

2001

Олег РОМАНЦЕВ

28.02

ТМ

Греция (г)

3:3

24.03

ОЧМ

Словения (д)

1:1

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