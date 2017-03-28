Бухаров спас Черчесова от повторения худшего старта года

Благодаря голу Александра Бухарова в добавленное время, сборная России сумела избежать второго кряду поражения на старте календарного года. Таким образом, форвард "Ростова" позволил Станиславу Черчесову избежать повторения худшего в истории сборной начала года. В 2002 году команда Олега Романцева последовательно уступила Ирландии и Эстонии. (Ярослав СУСОВ)
Худшие старты сборной России в календарном году
|
|
|
Первый матч
|
|
|
|
Второй матч
|
|
|
|
Год
|
Тренер
|
Дата
|
Турнир
|
Соперник
|
Счет
|
Дата
|
Турнир
|
Соперник
|
Счет
|
2002
|
Олег РОМАНЦЕВ
|
13.02
|
ТМ
|
Ирландия (г)
|
0:2
|
27.03
|
ТМ
|
Эстония (г)
|
1:2
|
1995
|
Олег РОМАНЦЕВ
|
08.03
|
ТМ
|
Словакия (г)
|
1:2
|
29.03
|
ОЧМ
|
Шотландия (д)
|
0:0
|
2004
|
Георгий ЯРЦЕВ
|
31.03
|
ТМ
|
Болгария (г)
|
2:2
|
28.04
|
ТМ
|
Норвегия (г)
|
2:3
|
2006
|
Александр БОРОДЮК
|
01.03
|
ТМ
|
Бразилия (д)
|
0:1
|
27.05
|
ТМ
|
Испания (г)
|
0:0
|
2011
|
Дик АДВОКАТ
|
09.02
|
ТМ
|
Иран (г)
|
0:1
|
26.03
|
ОЧЕ
|
Армения (г)
|
0:0
|
2017
|
Станислав ЧЕРЧЕСОВ
|
24.03
|
ТМ
|
Кот-д'Ивуар (д)
|
0:2
|
28.03
|
ТМ
|
Бельгия (д)
|
3:3
|
2001
|
Олег РОМАНЦЕВ
|
28.02
|
ТМ
|
Греция (г)
|
3:3
|
24.03
|
ОЧМ
|
Словения (д)
|
1:1