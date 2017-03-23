Бухаров и Полоз vs Дзюба и Смолов: кто круче?

Сборная России сыграет в предстоящем матче без двух основных форвардов – Артем Дзюба и Федор Смолов травмированы. Вариант замены – ростовчане Александр Бухаров и Дмитрий Полоз. Приводим статистику четверки нападающих в этом сезоне.
Александр Бухаров и Дмитрий Полоз vs Артем Дзюба и Федор Смолов. Фото "СЭ"
Вместо Дзюбы получим "ПолБу"?
Мнение обозревателя "СЭ" Евгения ЗЫРЯНКИНА
alexvi
Разве по результатам сезона есть какие-то сомнения по крутости ростовчан? Это даже и не вопрос: Дзюба со дна и Смолова притопил:)))
13:40
МачоМэн
Смолов круче Роналду ) ноль голевых пасов )
12:56
ДжЫмкО
Круче Месси с Неймаром, а эти все одинаковые
12:53
serenky25
Круче только Кокоша.
12:43
Ржевский200
я бы сравнивал не Бухаров+Полоз с Дзюба+Смолов, а Бухаров+Полоз со Смолов+Мамаев.
12:31
баламошка
Любая коряга круче. Твёрже и горит дольше, а ватный симулянт дзюба даже на секунду вспыхнуть не может.
12:29
shpasic
Смолов - ни одной голевой передачи! единал)
12:25
higagy
Так-то Бухаров с Полозом хотя бы здоровы.
12:22