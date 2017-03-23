12:14 | ФУТБОЛ — Сборная России

Бухаров и Полоз vs Дзюба и Смолов: кто круче?

Александр Бухаров и Дмитрий Полоз vs Артем Дзюба и Федор Смолов. Фото "СЭ"
Александр Бухаров и Дмитрий Полоз vs Артем Дзюба и Федор Смолов. Фото "СЭ"
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Сборная России сыграет в предстоящем матче без двух основных форвардов – Артем Дзюба и Федор Смолов травмированы. Вариант замены – ростовчане Александр Бухаров и Дмитрий Полоз. Приводим статистику четверки нападающих в этом сезоне.
Александр Бухаров и Дмитрий Полоз vs Артем Дзюба и Федор Смолов. Фото "СЭ"
Александр Бухаров и Дмитрий Полоз vs Артем Дзюба и Федор Смолов. Фото "СЭ"

Вместо Дзюбы получим "ПолБу"?
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КОММЕНТАРИИ (8)
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alexvi

Разве по результатам сезона есть какие-то сомнения по крутости ростовчан? Это даже и не вопрос: Дзюба со дна и Смолова притопил:)))

13:40

МачоМэн

Смолов круче Роналду ) ноль голевых пасов )

12:56

ДжЫмкО

Круче Месси с Неймаром, а эти все одинаковые

12:53

serenky25

Круче только Кокоша.

12:43

Ржевский200

я бы сравнивал не Бухаров+Полоз с Дзюба+Смолов, а Бухаров+Полоз со Смолов+Мамаев.

12:31

баламошка

Любая коряга круче. Твёрже и горит дольше, а ватный симулянт дзюба даже на секунду вспыхнуть не может.

12:29

shpasic

Смолов - ни одной голевой передачи! единал)

12:25

higagy

Так-то Бухаров с Полозом хотя бы здоровы.

12:22

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