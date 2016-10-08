Брайан Овьедо: "Для меня честь посетить страну-хозяйку чемпионата мира"

Защитник сборной Коста-Рики Брайан Овьедо опубликовал фото со стадиона "Краснодар", где завтра его команда сыграет в товарищеском матче с Россией. Он отметил, что для него большая честь приехать в страну, в которой пройдет чемпионат мира-2018.

"Для меня честь приехать в страну, принимающую чемпионат мира. Жду завтрашнюю игру России с Коста-Рикой", - написал Овьедо в своем твиттере.