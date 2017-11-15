Братья Комбаровы поддержали Лунева

Братья Кирилл и Дмитрий Комбаровы поддержали голкипера сборной России Андрея Лунева. Вратарь получил травму в товарищеском матче с Испанией (3:3). Лунев в столкновении с Родриго получил сотрясение мозга. Сроки его восстановления станут известны позже.
"Выздоравливай, мы с тобой! Лунев, держись. Вместе мы команда." - написали Комбаровы на своей странице в Твиттере.
Выздоравливай, мы с тобой! #ЛунёвДержись #ВместеМыКоманда pic.twitter.com/Gek7Cgz2Gw– Kombarov&Kombarov (@BrotherKombarov) 14 ноября 2017 г.