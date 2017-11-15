09:32 | Футбол — Сборная России

Братья Комбаровы поддержали Лунева


Братья Кирилл​ и Дмитрий Комбаровы поддержали голкипера сборной России Андрея Лунева. Вратарь получил травму в товарищеском матче с Испанией (3:3). Лунев в столкновении с Родриго получил сотрясение мозга. Сроки его восстановления станут известны позже.

"Выздоравливай, мы с тобой! Лунев, держись. Вместе мы команда." - написали Комбаровы на своей странице в Твиттере.

Россия - Испания

 

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Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
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