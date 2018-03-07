Братья Березуцкие завершили выступления за сборную России

12 марта тренерский штаб национальной сборной России назовет состав для подготовки к контрольным матчам с командами Бразилии и Франции, которые пройдут соответственно 23 и 27 марта. Сегодня стало окончательно ясно, что Василий и Алексей Березуцкие приняли решение завершить выступления за сборную России.
– Василий, в последнее время идет много разговоров о необходимости вашего возвращения в сборную перед мартовским сбором и чемпионатом мира. Какова ваша позиция?
– Если вы помните, год назад я принял решение приостановить выступления за сборную России. Учитывая возраст и, самое главное, состояние здоровья, я понял, что необходимо сосредоточиться на игре за свой клуб. Тогда главный тренер сборной России Станислав Саламович Черчесов посоветовал мне использовать именно формулировку "приостановил". Сейчас, когда до чемпионата мира осталось всего три месяца и фактически только мартовский сбор с контрольными играми против Бразилии и Франции, считаю, что нужно четко сказать о том, что я, а также мой брат Алексей, завершаем выступления за национальную команду. Как и ранее, повторяю, что всегда с удовольствием приезжал в расположение сборной, выкладывался без остатка. Но сейчас состояние здоровья не оставляет выбора.
– Многие эксперты, тренеры, наконец, болельщики считают, что в связи с травмами Васина и Джикии, альтернативы армейским ветеранам-защитникам просто нет.
– Могу только посоветовать сейчас абсолютно всем не будоражить больше эту тему. Давайте дадим команде спокойно подготовиться к чемпионату мира. Решение принято, и оно окончательное. Сегодня мы пообщались со Станиславом Черчесовым, и я постарался ему его объяснить. Уверен, что тренерский штаб найдет замены травмированным ребятам и достойно выйдет этой ситуации. Хотел бы пожелать от нас с братом успехов сборной России на чемпионате миру. Мне кажется, нашей команде по силам там показать хороший футбол и добиться положительного результата, для начала – выйти из своей группы. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
- Виктор Васин
- Василий Березуцкий
- Алексей Березуцкий
- Сборная России (футбол)
- Станислав Черчесов
- Георгий Джикия
Нефилим
Как болельщик ЦСКА рад такому их решению. Чтобы грязью ветеранов моего любимого клуба и просто уважаемых людей не поливали. И Акинфеев бы еще ушел - по той же причине...
19:33
spawn0
и хорошо
19:32
Нефилим
Нечего драматизировать, у нас в РФПЛ в каждой команде по 3-4 ЦЗ, и что, все иностранцы? На крайняк можно краевых ставить типа Набабкина, или опорников сместить (Денисов, Глушаков, Тарасов)
19:32
Edmundo.Baldivieso
Молодцы! Хорошая карьера, а главное - избежали позора. Привет Черчесову)!
19:31
vassel
Молодцы!!! Правильное решение. Огребайте теперь по полной!!! Сколько грязью поливали! Вот теперь посмотрим, что в итоге получим с Кутепкиным во главе.
19:30
ВЛАР
Решение правильное, хотя и несколько запоздалое.
19:27
serzheo
Шееееф, фсё, пропало! Гипс снимают, клиент уезжает! Нужно наисрочнейшим образом выдать паспорта второму составу Бразилии, с печатью пятилетней давности, шеф. Иначе нет у нас никого более. Исчез защитник Руси Великой, никого не осталось в школах детских да во дворах городских, шеф. Срочнейшим образом, натурализация масаев, срочнейшим образом. Заграница нам поможет!
19:26
Есть мнение...
Приостановить деятельность - новый тренд в Российском спорте. Как же это всё не по-мужски. Тьфу на вас!
19:25
Есть мнение...
Молодец Вася! Ты реально уже никакой. Я на месте Гончаренко тебя уже и из основы ЦСКА убрал бы. Допахивай свою борозду и сдирай подковы.
19:21
КолобокКолобков
Решили на старость лет не позориться перед всем миром...Ну или кто там приедет в РФ...перед половиной мира...,ну перед четвертью...
19:18
rustov
Братья, спасибо! Здоровья вам!!!
19:17
sidnet78
в клубе они уже не вывозят
19:17
Спартач и че?
бери молодежку на ЧМ делов то. и зп у них пока не высокие и желание играть не пропало.
19:16
PitersS
Понять братьев можно-спасибо им за долгие выступления за Сборную на протяжении многих лет, но противостоять сильнейшим нападающим мира они теперь не смогут, а быть козлами отпущения у себя на родине в конце карьеры-участь незавидная. Вся ситуация-результат недалекой политики футбольного начальства.. В сильнейших наших клубах места центральных защитников занимают легионеры, а при семи легионерах в составе все важнейшие амплуа и заняты этими легионерами, а наши в воротах стоят, да болтаются на поле, где меньше мешаются. Наигрывать своих негде и надо, либо, на Сборную забить, что и будет сделано после своего ЧМ, или свое делать-но это не ракеты и так просто не сделаешь..
19:16
Коуч07
И слава Богу!
19:12
fifa_guru
правильное решение. хоть мозги есть у братьев в отличие от игрочишки. понимают что этой сборной они не помощники
19:12
m86m
походу никто не помнит евро 2016
19:11
ОАРовцы -- гоу хоум
Срочно гастеров натурализовывать!!! "Звёзды" сбродной, типа ""..ушей==штедтеров==нандесов..."" не тянут!!!! Пора исчё пяток мукунок русскими бананами прикармливать....
19:10
spetrov
z0nder, правда, возраст - у каждого индивидуально наступает, но да.
19:09
z0nder
Да, сразу Онопко вспомнился.
19:09
Смерть сусликам
давно пора папе карло помогать
19:08
spetrov
К слову, в этой связи вспоминается Витя Онопко, который играл до последнего. Пока уж буквально на глазах рассыпаться не начал. Даже манера бега изменилась.
19:06
Kanidzha
Мда и сказать то нечего,спасибо вам парни за всё!Одно хорошо что в Цска вы пока остаётесь!
19:02
edgar84
ну какой чемпионат мира? с бухты барахты их сейчас включат, а это дополнительная нагрузка на организм, который итак уже на износе и чего? нафига Березуцким лишний позор и риск получить серьезную травму?))) нет, они не похожи на идиотов. Всегда нужно вовремя уйти
19:01
Островзаячий
Наконец- то Буйволов в сборной.
18:58
King's Bounty RND
Спасибо за все, ребята и особенно за гол, давший надежду на ЧЕ 2016 :)
18:55
Мастер_Шифу
Тяжело читать с такими ошибками.
18:53
Lars Berger
Продолжат - будут виноваты в том, что заняли чужое место. Закончат - будут виноваты в том, что "не помогли сборной в трудную минуту"...) Не позавидуешь братьям...)
18:51
serzheo
Дожили. Всякие неудачники уже решения принимают - играть им за сборную или нет. Я валяюсь. И они еще борятся за звание дома высокой культуры и быта. Масаев побольше возите, тогда любой Оздоев будет носом вертеть.
18:51
30 лет за ЦСКА!
Очень жаль, но всё рано или поздно заканчивается... Респект братьям и наилучшие пожелания.
18:48