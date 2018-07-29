Бородюк заявил, что решение о присвоении званий ЗМС футболистам сборной соответствует регламенту

Заслуженный тренер России Александр Бородюк, входивший в тренерский штаб сборной России на Евро-2008, заявил, что присвоение званий заслуженных мастеров спорта (ЗМС) игрокам национальной команды является абсолютно правильным решением, которое соответствует регламенту.



- Если в регламенте есть пункт о повышении имиджа, то решение присвоить звания заслуженных мастеров спорта - абсолютно правильное, - цитирует ТАСС Бородюка. - Я понимаю возмущение Гамовой и прочих. Понятно, что с точки зрения результата подобное звание присваивается за призовые месте. Но в случае с футболистами все соответствует регламенту.



В соответствии с пунктом 11 (часть 1) приказа Минспорта №919 от 25 октября 2017 года в порядке исключения почетное спортивное звание "Заслуженный мастер спорта России" может быть присвоено спортсменам за выдающийся вклад в повышение авторитета Российской Федерации и российского спорта на международном уровне, проявленные при этом исключительное мужество и мастерство.



Национальная команда под руководством Станислава Черчесова на чемпионате мира-2018 дошла до четвертьфинала, показав лучший результат в истории. За это достижение Российский футбольный союз получит от ФИФА 16 миллионов долларов.

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