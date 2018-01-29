Борис Ротенберг - о конфликте Черчесова и Денисова: "Сын здесь ни при чем"

Известный российский бизнесмен Борис Ротенберг в интервью "Фонтанке" сказал, что не может повлиять на отношения главного тренера сборной России Станислава Черчесова и полузащитника "Локомотива" Игоря Денисова. По его мнению, вопрос о невызове хавбека в национальную команду нужно адресовать наставнику.

Напомним, в апреле 2015 года Денисов, на тот момент выступавший за "Динамо", из-за разногласий с Черчесовым был отстранен от тренировок с основным составом бело-голубых. Также руководство клуба оштрафовало игрока. После подачи иска палата по разрешению споров РФС обязала "Динамо" полностью возместить полузащитнику этот штраф.

В СМИ появлялись сообщения о том, что причиной конфликта стало недовольство Денисова решением Черчесова выпустить в стартовом составе на матч чемпионата России между "Динамо" и "Локомотивом" (2:2) защитника Бориса Ротенберга.

– Слышали ту историю в "Динамо", как из-за него Денисов с Черчесовым поругались?

– Да никто там не ругался. У Денисова был разлад со Станиславом Черчесовым. Они оба сильные личности. И когда меня спрашивали, почему я не влияю, я отвечал, что не могу повлиять. Есть тренер и есть спортсмен. Как я могу повлиять на их личные отношения? Профессиональный игрок хочет играть, он не должен сидеть на скамейке, поэтому у них произошел конфликт. А тренер ставит на игру того, кто лучше готов. И Боря здесь ни при чем. Почему сейчас Денисова в сборную не вызывают – это вопрос к главному тренеру. Я считаю, что Игорь Денисов на своей позиции сейчас в России один из лучших. Амбиции тренера не должны влиять на результат команды.

Игорь Денисов: "Будь у меня второй шанс, я не смог бы поступить иначе"