Борис Ротенберг - о конфликте Черчесова и Денисова: "Сын здесь ни при чем"

Известный российский бизнесмен Борис Ротенберг в интервью "Фонтанке" сказал, что не может повлиять на отношения главного тренера сборной России Станислава Черчесова и полузащитника "Локомотива" Игоря Денисова. По его мнению, вопрос о невызове хавбека в национальную команду нужно адресовать наставнику.
Напомним, в апреле 2015 года Денисов, на тот момент выступавший за "Динамо", из-за разногласий с Черчесовым был отстранен от тренировок с основным составом бело-голубых. Также руководство клуба оштрафовало игрока. После подачи иска палата по разрешению споров РФС обязала "Динамо" полностью возместить полузащитнику этот штраф.
В СМИ появлялись сообщения о том, что причиной конфликта стало недовольство Денисова решением Черчесова выпустить в стартовом составе на матч чемпионата России между "Динамо" и "Локомотивом" (2:2) защитника Бориса Ротенберга.
– Слышали ту историю в "Динамо", как из-за него Денисов с Черчесовым поругались?
– Да никто там не ругался. У Денисова был разлад со Станиславом Черчесовым. Они оба сильные личности. И когда меня спрашивали, почему я не влияю, я отвечал, что не могу повлиять. Есть тренер и есть спортсмен. Как я могу повлиять на их личные отношения? Профессиональный игрок хочет играть, он не должен сидеть на скамейке, поэтому у них произошел конфликт. А тренер ставит на игру того, кто лучше готов. И Боря здесь ни при чем. Почему сейчас Денисова в сборную не вызывают – это вопрос к главному тренеру. Я считаю, что Игорь Денисов на своей позиции сейчас в России один из лучших. Амбиции тренера не должны влиять на результат команды.
Игорь Денисов: "Будь у меня второй шанс, я не смог бы поступить иначе"
Дополнительная информация
- Локомотив М (футбол)
- Сборная России (футбол)
- Игорь Денисов
- Станислав Черчесов
- Динамо Москва (футбол)
- РФС
- Борис Ротенберг-ст.
- Борис Ротенберг-мл.
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нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo ---- http://krati.co/blog
20:52
kot Begemot
Черчесов зарегился здесь под ником Platinum1991
20:24
ValeraK
Platinum1991...опять отвязался?)) Ну все, берегись санитаров.
20:12
марк де фоссен
Platinum1991-вы на меня не обижайтесь пожалуйста,но вам срочно надо бы к доктору на прием сходить.В регистратуре вам подскажут к какому.Вот ему все что здесь понаписали и расскажите,и даже можете состав сборной с ним обсудить. По САБЖу же скажу,что на сегодня Денисов сильнейший опорник в нашем согазе,по моему скромному убеждению опять же.
19:14
ДжЫмкО
А почему Борю в сборную не берут? Деньги, что ли, не нужны? Зажрались, одним словом)
19:05
Platinum1991
Некоторые усиленно проталкивают Денисова и, буквально, СИЛКОМ его НАВЯЗЫВАЮТ Черчесову! Какой Денисов??? В какую сборную??? Денисов по уровню игры НЕ СООТВЕТСТВУЕТ сборной! Как БЕЗОБРАЗНО Денисов провёл товарищескую игру Локомотива, что еДенисова пришлось СРОЧНО менять и убирать с поля!!! А во всех, уже проведённых матчах Локомотивом, Денисов играл хуже всех в клубе! И те поражения, которые имеет Локомотив прямая вина Денисова! НИЗКИЙ уровень футболиста Денисова очень наглядно показал матч первого круга Локомотива с ЦСКА. Домашний матч в прошлом году Локомотива с Шерифом, где Денисов полностью ПРОВАЛИЛ игру. Какой Денисов??? В какую сборную??? Денисов стимулирует ПЛЯСКИ вокруг себя, вот поэтому они и продолжаются! Игорю Денисову не место в сборной! Как он безобразно сыграл в матче с Уфой! Поражение Локомотива, в том числе, и на его совести. Как с такой безобразной игрой брать Денисова в сборную??? Раньше Денисова брали в сборную по питерскому БЛАТУ! А сейчас Денисов сдулся и не играет. Следовательно: - Черчесову НЕ НУЖЕН игрок, который плохо играет за клуб Локомотив. Станислав Черчесов правильно сделал, что не вызвал Денисова в сборную! Некоторые сватают И. Денисова в сборную, но И. Денисов партачит в Локомотиве и плохо играет. Давно пора прекратить сборную свистопляску вокруг Денисова! Пусть Денисов, для начала, повысит свой уровень игры за Локомотив, а по блату его в сборную никто приглашать НЕ БУДЕТ. Всё это уже в прошлом и незачем к ним Черчесову возвращаться!!! У Черчесова нет конфликта с Денисовым! Это у Денисова есть конфликт с Черчесовым! Что и требовалось ДОКАЗАТЬ!
18:59