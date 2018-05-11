Борис Рапопорт: "В "Зените" Полоз подправил экономическое положение, но потерял свою игру"

​Экс-главный тренер "Зенита" Борис Рапопорт в интервью "СЭ" отметил, что у форварда сине-бело-голубых Дмитрия Полоза было бы больше шансов поехать на чемпионат мира, если бы он прошлым летом выбрал "Рубин".

– Полоз пострадал. Как я понимаю, он подправил свое экономическое положение, пробыв в "Зените" год. Но игру свою он, к сожалению, потерял, – считает Рапопорт. – Человек выпал из состава. То, как его использовал Бердыев в "Ростове", и то, какую роль Дмитрий выполнял в "Зените", говорит, что он стал действовать хуже. Этот футболист должен чувствовать доверие тренера. В Петербурге Полоз этого не получил и, на мой взгляд, растворился. В принципе, если бы он оказался не в "Зените", а в "Рубине" у Бердыева, его шансы попасть в сборную были бы велики. Дмитрий постоянно вызывался и был бы если не игроком стартового состава, то в ближайшем резерве – точно. Но в "Зените" выходил на поле нечасто, так что шансов попасть на ЧМ почти нет. (Игорь НОВИКОВ)