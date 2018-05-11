Борис Рапопорт – о Комбарове и Глушакове: "Отсутствие в сборной – ответ на их игру за "Спартак"

Экс-главный тренер "Зенита" Борис Рапопорт в интервью "СЭ" отметил, что не видит ничего удивительного в том, что игроки "Спартака" Дмитрий Комбаров и Денис Глушаков попали только в расширенный состав сборной России – список из 35 кандидатов на участие в чемпионате мира-2018, который должен быть отослан в ФИФА до 14 мая.

– Это ответ на их игру за "Спартак", – убежден Рапопорт. – Комбаров мог бы пригодиться национальной команде, но тактика там несколько иная, чем у красно-белых. В клубе видно, какие сложности у Комбарова возникают при борьбе один в один, при возвращении на свою половину поля. В сборной задействованы три центральных защитника, что может помочь ему с подстраховкой, а в атаке Комбаров выглядит значительно лучше, чем в обороне. Но так как в последнее время он в "Спартаке" выпал из основы, Черчесов отреагировал на текущую ситуацию.

По поводу Глушакова мне ситуация не совсем понятна. Его используют в качестве опорника, а он тяготеет к атакующим действиям, может пробить. Но в опорной зоне Денис далеко не сильнейший, есть проблемы с отбором. Из ведущего хавбека "Спартака" он вдруг превратился в футболиста, который не попадает в состав. Не думаю, что Черчесов отказался от него полностью, но в сборной есть проблема с позицией опорника. И я не исключаю, что Черчесов может все-таки взять Дениса на ЧМ. (Игорь НОВИКОВ)