Борис Рапопорт: "Чалов в последних матчах показал, что значительно интереснее, чем Заболотный и Полоз"

Экс-главный тренер "Зенита" Борис Рапопорт прокомментировал "СЭ" расширенный состав сборной России на чемпионат мира. Из петербургского клуба на сбор (18 мая, Новогорск - Австрия) поедут пять игроков - вратарь Андрей Лунев, защитник Игорь Смольников, хавбек Александр Ерохин, Далер Кузяев и универсал Юрий Жирков. Также в расширенном составе оказались форварды Дмитрий Полоз и Антон Заболотный.

- Выбор Черчесова в плане нападающих мне нравится, - сказал Рапопорт. - Дзюба доказал право на попадание в состав - он забивал, играл с совершенно другой мотивацией, энергией, агрессивностью. Артем заслуженно получил это место. Смолов - сильнейший наш нападающий, а игра Чалова в последних матчах показала, что Федор на сегодня значительно интереснее, чем Заболотный и Полоз. Как понимаю, Станислав Саламович откликнулся на действия армейца - это талантливый парень, ему 20 лет.

Наверное, это не футболист стартового состава прямо сейчас, но в будущем - обязательно. Я бы отметил вклад ЦСКА в развитие молодых игроков для сборной. Головин является системообразующим звеном для сборной, теперь вот Чалов. Что касается Заболотного, то только агрессии и борьбы не хватит не то что в сборной, но даже, наверное, в "Зените". Хотя его отношение и желание видно, но к этому должно прикладываться и мастерство, которого у Антона пока явно не хватает. (Игорь НОВИКОВ)