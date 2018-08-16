Борис Игнатьев: "Все эти рейтинги ФИФА – что-то условное. Счастья от них нет"

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью "СЭ" отметил, что подъем сборной России в рейтинге ФИФА на 21 позицию с 70-го на 49-е место обрадовал его меньше, чем выход нашей команды в 1/4 домашнего чемпионата мира.

– Мне эти рейтинги ничего не говорят, это что-то условное, – сказал Игнатьев. – Конкретное участие в соревнованиях, завоевание побед и мест – это важно и осязаемо. Как раз то, за что можно хвалить себя или наоборот – ругать. А рейтинги… Раньше, когда мы не играли официальные матчи, прибавки никакой не было от товарищеских игр. Не чувствую счастья от того, что нам прибавили в рейтинге. Больше удовольствия мне доставил выход сборной в 1/4 финала чемпионата мира. А куда там нас дальше поставят и по каким критериям – не так важно. (Игорь НОВИКОВ)

На ЧМ-2018, напомним, Россия дошла до 1/4 финала, где уступила Хорватии (2:2, по пенальти – 3:4).