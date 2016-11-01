13:33 | ФУТБОЛ — Сборная России

Борис Игнатьев: "В сборной Дзюбе дали отдохнуть, настало время Кокорина"

0
0
0
1
 
Артем ДЗЮБА и Александр КОКОРИН.Черчесов пригласил в сборную Кокорина и Глушакова, Дзюба вызов не получил

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев выразил мнение, что невызов нападающего "Зенита" Артема Дзюбы в состав национальной команды связан с загруженностью игрока в клубе. По его словам, 28-летнему форварду дали отдохнуть.

- Думаю, отсутствие Дзюбы в составе сборной России связано с его большой загруженностью на уровне своего клуба, - начал Игнатьев. - Он и в Кубке играл, и в Лиге чемпионов. Возможно, Артема убрали для того, чтобы он отдохнул. Пришло время Кокорина. Сейчас Александр играет уверенно. И, видимо, он прощен. Наказание и так было весьма ощутимым.

Возвращение Глушакова обеспечило успешное выступление в составе "Спартака", он забил два отличных гола. Сейчас Денис находится в прекрасной физической форме. Хорошо, что он вернулся после некой паузы.

В состав национальной команды вошел Джикия. Им интересовались сразу две сборные: России и Грузии. Он действительно талантливый футболист, хорошо зарекомендовал себя в последних матчах. Проблемы в защите по-прежнему актуальны и таким образом тренер пытается ее решить. (Любовь КОНЯЕВА)

Опрос

Заслужил ли Кокорин место в составе сборной России?
голосовать
0
0
0
1
Материалы сюжета: Легионер для сборной России
Материалы сюжета: Россия против Катара и Румынии

Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Поклонская рассказала, как украинцы жалуются на власть в Киеве...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Ruth

"Он и в Кубке играл, и в Лиге чемпионов. Возможно, Артема убрали для того, чтобы он отдохнул. " Простите, в какой Лиге чемпионов он играл?

13:46

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ