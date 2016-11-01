Борис Игнатьев: "В сборной Дзюбе дали отдохнуть, настало время Кокорина"

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев выразил мнение, что невызов нападающего "Зенита" Артема Дзюбы в состав национальной команды связан с загруженностью игрока в клубе. По его словам, 28-летнему форварду дали отдохнуть.

- Думаю, отсутствие Дзюбы в составе сборной России связано с его большой загруженностью на уровне своего клуба, - начал Игнатьев. - Он и в Кубке играл, и в Лиге чемпионов. Возможно, Артема убрали для того, чтобы он отдохнул. Пришло время Кокорина. Сейчас Александр играет уверенно. И, видимо, он прощен. Наказание и так было весьма ощутимым.

Возвращение Глушакова обеспечило успешное выступление в составе "Спартака", он забил два отличных гола. Сейчас Денис находится в прекрасной физической форме. Хорошо, что он вернулся после некой паузы.

В состав национальной команды вошел Джикия. Им интересовались сразу две сборные: России и Грузии. Он действительно талантливый футболист, хорошо зарекомендовал себя в последних матчах. Проблемы в защите по-прежнему актуальны и таким образом тренер пытается ее решить. (Любовь КОНЯЕВА)