19:10 | Футбол — Сборная России

Борис Игнатьев: "Сборная России может гораздо больше, чем показала в матче с Аргентиной"


Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев подчеркнул, что национальной команде в товарищеском матче с Аргентиной (0:1) не хватало уверенности. Специалист не сомневается, что россияне могут играть гораздо лучше.

 
Суббота. Москва. &quot;Лужники&quot;. Россия - Аргентина - 0:1. 86-я минута. Только что Серхио АГУЭРО (№9) провел победный гол."Модель 01". Вот как мы будем играть на ЧМ против топ-команд?

– Игра оставила неоднозначные впечатления, – начал Игнатьев. – Сегодня на нашем замечательном стадионе был праздник. А если говорить с позиции качества, игра показала, что уровень индивидуального мастерства наших ребят заметно уступает футболистам сборной Аргентины. Это еще и вопрос психологии, чувства уверенности в себе на поле. Нашим футболистам этого явно не достает.

Я думаю, что они могут гораздо больше, чем показали сегодня. Этот груз ответственности, который на них ложился и экзамен, который они держали перед своими болельщиками, на фоне больших мастеров не позволял нам проявить свои потенциальные возможности. У нас еще непочатый край работы в плане подготовки к чемпионату мира. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

 

Россия - Аргентина

 

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Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
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