Борис Игнатьев: "Сборная России может гораздо больше, чем показала в матче с Аргентиной"

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев подчеркнул, что национальной команде в товарищеском матче с Аргентиной (0:1) не хватало уверенности. Специалист не сомневается, что россияне могут играть гораздо лучше.

– Игра оставила неоднозначные впечатления, – начал Игнатьев. – Сегодня на нашем замечательном стадионе был праздник. А если говорить с позиции качества, игра показала, что уровень индивидуального мастерства наших ребят заметно уступает футболистам сборной Аргентины. Это еще и вопрос психологии, чувства уверенности в себе на поле. Нашим футболистам этого явно не достает.

Я думаю, что они могут гораздо больше, чем показали сегодня. Этот груз ответственности, который на них ложился и экзамен, который они держали перед своими болельщиками, на фоне больших мастеров не позволял нам проявить свои потенциальные возможности. У нас еще непочатый край работы в плане подготовки к чемпионату мира. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)