Борис Игнатьев: "Сборная России должна выглядеть монолитно, у нас же нет Месси"

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев выразил мнение, что национальная команда в товарищеском матче с Коста-Рикой должна выглядеть монолитно. По словам специалиста, не нужно зацикливаться на результате этой встречи.

- Что ответите тем скептикам, которым этот матч не интересен?

- Могу сказать про себя. Мне интересно будет увидеть последовательность в действиях тренерского штаба. Какой будет состав, насколько удовлетворен или не доволен остался Черчесов последней игрой, выйдут ли на поле новички. А главное - интересно понаблюдать за поступательным движением сборной, есть ли у нее характер? Каков наш уровень работоспособности? И конечно, нужно, понять, как игроки воспринимают идеи Черчесова. Переваривают ли они его принципы, впитывают ли в себя?

- Есть в этой сборной игрок, за которым вам интереснее всего следить?

- Мне больше хотелось бы увидеть командное построение, коллектив. Наша команда должна выглядеть неким монолитом. У нас же нет Месси. Поэтому нужно создать сборную бетон, которая играет надежно и эффективно как в защите, так и в нападении.

- Результат сегодня важен?

- А я бы не стал на нем зацикливаться. Не стал бы кричать после игры "Ура, вот мы победили!". Главное - другое.

- Тем более и Коста-Рика - явно не мальчики для битья.

- Согласен. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Трансляция матча Россия - Коста-Рика