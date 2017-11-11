Борис Игнатьев: "С аргентинцами нужно показать, кто чего стоит"

Бывший наставник сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от товарищеского матча с аргентинцами. Он отметил, что россиянам предстоит проявить свои лучшие качества.

- Не вижу смысла возводить Аргентину в абсолютную степень, - заявил Игнатьев. - В сегодняшней встрече предстоит проявить свои лучшие качества и показать, кто чего стоит. После игры предстоит определиться с выбранным курсом не только сборной, но и всему российскому футболу. Игра покажет наши слабые и сильные стороны.

- Как нужно действовать против Лионеля Месси?

- Индивидуально держать его - бесполезное занятие. Это будет коллективная ответственность наших игроков в конкретной зоне, как только аргентинец в ней появился. Нужна и групповая страховка. В свое время игра против бразильцев с Пеле в составе показала, что мы сильно отстаем. Был почти такой же ажиотаж, и Король футбола обыграл нас практически в одиночку.

- Как встреча закончится?

- Как сыграют, меня не очень волнует. Хочется увидеть хорошую игру в исполнении нашей команды, чтобы осталось удовлетворение от пройденного пути. (Евгений БЕЛОУСОВ)