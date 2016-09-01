Борис Игнатьев: "Пока в сборной России невидно альтернативы ветеранам"

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев уверен, что контрольный матч с турками (0:0) помог Станиславу Черчесову оценить уровень футболистов своей команды и сделать определенные выводы. Специалист не удивлен, что россияне не продемонстрировали командной игры.

"Эта игра дала пищу для размышлений главному тренеру. Он внес новую схему, игра в три центральных защитника, - приводит "Р-Спорт" слова Игнатьева. - Ему хотелось посмотреть все то, что он видел с экрана телевизора, с трибун стадиона вживую, когда этот материал оказался у него под руками. Нужную информацию он получил. Результат сегодня не довлеет, хотя побеждать всегда приятно и строить команду на фоне положительных эмоций проще.

Главное, что на фоне турецких футболистов Черчесов просмотрел в деле наших игроков, и это поможет ему сделать выводы. Кого-то сразу "отожмет" от команды, кому-то даст еще один шанс попробовать себя. То, что не было команды, - это понятно. У турок ее тоже не было, а был набор футболистов, которые в рамках короткой установки действовали на поле".

В составе сборной России в Турции играло несколько возрастных футболистов, но, по мнению Игнатьева, не факт, что на них будет делаться ставка в преддверии чемпионата мира-2018.

"Особого выбора, кроме этих игроков, у нас нет. Нашим лучшим футболистам: Юрию Жиркову, Василию Березуцкому и Игорю Акинфееву - уже 30 и больше, а в 2018 году они будут еще старше. Но за неимением других, эти игроки представляют наш футбол в сборной России. Например, в Турции были ребята 1997 года рождения, и видно, что идет работа на перспективу. А у нас пока альтернативы ветеранам не видно. У нас выходят футболисты, которые поддерживают престиж сборной, но трудно сказать, будут ли они защищать честь команды в 2018-м", - добавил Игнатьев.