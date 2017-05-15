Борис Игнатьев: "Пока Кокорин оставляет только надежды, их надо подкрепить на поле"

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев, комментируя расширенный список национальной команды к Кубку Конфедераций-2017, отметил, что он вполне оптимальный. По его словам, не хватает только линии защиты из ЦСКА – братьев Березуцких и Сергея Игнашевича.

– На мой взгляд, состав близок к истине, – заявил Игнатьев. – Этот турнир дает нам возможность увидеть всех лучших, и на Кубке Конфедераций нужен уже результат и качественная игра, – отметил Игнатьев. – Наверное, нет нескольких фамилий. Если исходить из потерь, то по играм явно не достает двух Березуцких и Игнашевича. Понятно, что без них будет тяжело и равнозначной замены пока нет. С другой стороны, не все вечно под луной.

– За оставшиеся до чемпионата мира матчи предстоит наиграть новую оборону?

– Конечно. Думаю, что Черчесов будет играть в три центральных защитника. Ясно, что не все ему по душе, поэтому он вызвал и Камболова, чтобы еще раз убедиться в создать конкуренцию в оборонительной линии. Думаю, Васина возьмет обязательно, Кутепова, Нойштедтера и Семенова из "Терека".

– Что скажете о выборе голкиперов?

– По вратарям тоже все понятно. Хорошо проявивший себя Лунев. Остальные – опытные Акинфеев, Беленов и Гильерме.

– Оцените подбор в средней линии.

– На правом фланге появился Фернандес, который будет конкурировать со Смольниковым, а на другом – Жирков и Комбаров. В остальном хороший выбор полузащитников. Нет Мамаева и Шатова в силу того, что они играют не постоянно и еще не набрали кондиций. Это будет подспорье в плане конкурентоспособности.

– Как вам видится выбор тренера сборной среди нападающих?

– Нет Кокорина. Пока он оставляет не более чем надежды, надо их подкреплять конкретными результатами на поле, чтобы убедить Черчесова в том, что он подходит для решения задач нашей сборной. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Черчесов не вызвал Шатова, Кокорина и Мамаева на Кубок конфедераций