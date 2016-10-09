Борис Игнатьев: "Крицюк займет место в воротах сборной России в матче с Коста-Рикой"

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев уверен, что Игорь Акинфеев, который не сможет принять участия в товарищеском матче с Коста-Рикой из-за травмы, является лучшим голкипером в стране. По его словам, сейчас нет необходимости выталкивать его из обоймы национальной команды.

- Акинфеев сегодня не сыграет. Допускаете, что Джанаев или Крицюк могут вытеснить его из ворот сборной в ближайшие два года?

- Нет, я бы так вопрос не ставил. Это нетактично. Пока Акинфеев номер один. Это нас устраивает. Выталкивать его из обоймы - нет никакой нужды. А задача нашего футбола - найти еще двух вратарей, которые могли бы в определенный момент заменить Игоря. Сейчас все хорошо. Не вижу особых проблем со вторым и третьим вратарем. Думаю, сегодня мы увидим в воротах Крицюка.

- Почему не Джанаева?

- Крицюк моложе. Кроме того, матч проходит в Краснодаре. Это справедливо. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Трансляция матча Россия - Коста-Рика