Борис Игнатьев: "Кокорина не вызывали в сборную из-за игровых качеств, а не из-за "месседжа"

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказал мнение, что нападающего "Зенита" Александра Кокорина не вызывали в национальную команду из-за его игровых качеств, а не из-за "месседжа" в соцсетях. В июне в своем Инстаграме форвард опубликовал запись, на которой он вместе с партером по клубу Артемом Дзюбой показывали рукой усы. Журналисты предположили, что этот жест может означать конфликт между игроками и наставником сборной Станиславом Черчесовым.

– Многие связывали не вызов Кокорина в сборную из-за его так называемого "месседжа" в соцсетях.

– Это полная ерунда. Он не вызывался из-за своих игровых качеств, а не из-за "мессенджа"! Теперь он этого достоин.

– Сможет ли он стать новым лидером сборной, каким раньше был Аршавин?

– Не вижу смысла с кем-то его сравнивать. Он футболист немного другого плана. Но сегодня Саша показывает очень высокий уровень игры, соответствующей сборной.

Напомним, что тренерский штаб сборной России вызывал Кокорина впервые с ноября 2016 года на товарищеские игры с командами Кореей (7 октября) и Ираном (10 октября). (Павел ГУРЕВИЧ)