Борис Игнатьев: "Акинфеев – самый достойный капитан для сборной, остальные армейцы уже наигрались"

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев рассказал о том, насколько важна для национальной команды товарищеская встреча с Катаром, и объяснил, почему именно Игорь Акинфеев стал капитаном. Напомним, сегодня в Дохе российская сборная проведет товарищеский матч с Катаром в 19.00 по московскому времени.

– Все спарринги перед чемпионатом мира серьезные, – говорит Игнатьев. – В 201м в нашей группе будут представители не только Старого Света, а и такие команды, как Катар. Познакомиться с ними не помешает. Подобные матчи дают возможность понять, по правильной ли стратегии развития идет российская сборная. Но не вижу криминала, если наша команда уступит в товарищеской игре. Главное для нас сейчас – не результат, а понимание, как изменилась тактика команды, положительная ли динамика. Узнать, а есть ли у сборной костяк.

– В составе почти нет игроков ЦСКА. Это попытка создать новый костяк перед домашним чемпионатом мира?

– Многие из этого состава не смогут играть в 2018-м из-за возраста. На долю армейцев выпало большое количество матчей, ротации нет, наигрались. Им нужна пауза. Они вернутся на прежний игровой уровень, только сбросив груз усталости.

– Акинфеев назначен капитаном сборной на матч с Катаром. Что думаете?

– Вполне заслуженная кандидатура. Его харизма, поведение… Самый ли достойный выбор? Конечно! Помимо него только Игнашевич или Березуцкий могли бы иметь такой статус. Остальные пока только борются за место под солнцем. (Ярослав СУСОВ)