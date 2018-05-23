09:50 | Футбол — Сборная России

Болельщики сборных России и Турции проведут товарищеский матч 5 июня в Москве


5 июня в Москве пройдет товарищеский матч болельщиков сборных Турции и России. Игра состоится на территории  Универсальной спортивной базы ЦСКА.

Почетными гостями мероприятия станут бывшие игроки сборной России Алексей Смертин и Дмитрий Сенников, игрок женского клуба ЦСКА Ксения Коваленко, а также представители РФС, деятели культуры и искусства стран-организаторов матча.

В этот же день пройдет товарищеский матч сборных России и Турции. Игра пройдет в Москве на стадионе "ВЭБ-Арена" и начнется в 19.00 по московскому времени.

 

 

Дополнительная информация

http://rospb.ru/bolelyshtiki-iz-rossii-i-turtsii-provedut-tovarishteskiy-mattch/

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