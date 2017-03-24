Болельщики сборной России скандируют Кот-д'Ивуару: "Молодцы!"

Болельщики сборной России приветствовали второй гол сборной Кот-д'Ивуара в ворота Игоря Акинфеева в контрольном матче, который проходит в Краснодаре. После мяча форварда гостей Вильфрида Заа с трибун стадиона "Краснодара" раздавалось: "Молодцы!"
"Молодцы!"... 😱🙈👦🏿 pic.twitter.com/9Sxb0op6a3– Филипп Папенков (@PippoGranato) 24 марта 2017 г.
spartak ekspress
RSDsouth зато зебилы вроде тебя не устают строчить тут
21:30
Andrewxyz
Запретить ЧМ-2018. Ах да, бабла-то распилили, не отменишь уже.
21:06
RSDsouth
Это сотрудники Тандера . Очень кушать хотят свежего , устали есть прос..у
21:01
Lost05
А разве не молодцы?
21:00
Ржевский200
Ратислав, спасибо, нам было очень интересно. Волнует вопрос, что собираетесь делать дальше?
20:57
Byram
Где те кретиножурналисты, которые еще утром орали, сами с усами не нужны нам легионеры? Уволить нах за профнепригодность!
20:56
механик39
Ну все ,встали с колен ,всех порвем на чемпионате мира 2018 года .
20:50
shurik1804
а болельщики у нас сами молодцы. гостеприимные. а сборная-несборная...
20:42