Болельщики сборной России скандируют Кот-д'Ивуару: "Молодцы!"

Болельщики сборной России приветствовали второй гол сборной Кот-д'Ивуара в ворота Игоря Акинфеева в контрольном матче, который проходит в Краснодаре. После мяча форварда гостей Вильфрида Заа с трибун стадиона "Краснодара" раздавалось: "Молодцы!"

Трансляция матча Россия – Кот-д'Ивуар