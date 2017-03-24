20:35 | ФУТБОЛ — Сборная России

Болельщики сборной России скандируют Кот-д'Ивуару: "Молодцы!"

0
0
0
0
8

Болельщики сборной России приветствовали второй гол сборной Кот-д'Ивуара в ворота Игоря Акинфеева в контрольном матче, который проходит в Краснодаре. После мяча форварда гостей Вильфрида Заа с трибун стадиона "Краснодара" раздавалось: "Молодцы!"

Трансляция матча Россия – Кот-д'Ивуар

0
0
0
0
8
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (8)
Войти, чтобы оставить комментарий

spartak ekspress

RSDsouth зато зебилы вроде тебя не устают строчить тут

21:30

Andrewxyz

Запретить ЧМ-2018. Ах да, бабла-то распилили, не отменишь уже.

21:06

RSDsouth

Это сотрудники Тандера . Очень кушать хотят свежего , устали есть прос..у

21:01

Lost05

А разве не молодцы?

21:00

Ржевский200

Ратислав, спасибо, нам было очень интересно. Волнует вопрос, что собираетесь делать дальше?

20:57

Byram

Где те кретиножурналисты, которые еще утром орали, сами с усами не нужны нам легионеры? Уволить нах за профнепригодность!

20:56

механик39

Ну все ,встали с колен ,всех порвем на чемпионате мира 2018 года .

20:50

shurik1804

а болельщики у нас сами молодцы. гостеприимные. а сборная-несборная...

20:42

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Загрузка...